Uşak'ta gölete düşen otomobilde 1 kişi ölü bulundu - Son Dakika
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Uşak'ta gölete düşen otomobilde 1 kişi ölü bulundu

Uşak\'ta gölete düşen otomobilde 1 kişi ölü bulundu

Uşak'ta Karaağaç Göleti'ne düşen otomobilde yapılan çalışmalar sonucunda, otomobilde bir kişinin cesedine ulaşıldı. Cesedin Erkan Özçelik'e ait olduğu teşhis edildi. Özçelik'in cenazesi otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından otomobil de dalgıçlar tarafından çıkarıldı.

10.04.2024 04:57
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Uşak'ta gölete düşen otomobilde 1 kişi ölü bulundu.

AFAD Sualtı Arama ve Kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu, otomobilde bir kişinin cesedine ulaşıldı.

Dalgıçlar tarafından çıkarılan cesedin, olay yerine gelen yakınlarının da teşhis etmesi sonucu Erkan Özçelik (43) olduğu belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Özçelik'in cenazesi, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil ise dalgıçlar tarafından zincire bağlanıp vinçle çıkarıldı.

Olay

Yeşil Karaağaç Mahallesi'ndeki Karaağaç Göleti'ne batmış otomobili görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmişti.

Olay yerine giden ekiplerin otomobilde birinin olup olmadığını tespit edememesi üzerine, bölgeye AFAD Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uşak'ta gölete düşen otomobilde 1 kişi ölü bulundu - Son Dakika

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