Uşak'ta gölete düşen otomobilde 1 kişi ölü bulundu.
AFAD Sualtı Arama ve Kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu, otomobilde bir kişinin cesedine ulaşıldı.
Dalgıçlar tarafından çıkarılan cesedin, olay yerine gelen yakınlarının da teşhis etmesi sonucu Erkan Özçelik (43) olduğu belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Özçelik'in cenazesi, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otomobil ise dalgıçlar tarafından zincire bağlanıp vinçle çıkarıldı.
Olay
Yeşil Karaağaç Mahallesi'ndeki Karaağaç Göleti'ne batmış otomobili görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmişti.
Olay yerine giden ekiplerin otomobilde birinin olup olmadığını tespit edememesi üzerine, bölgeye AFAD Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edilmişti.
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Uşak merkeze bağlı Karaağaç Göleti'nde meydana gelen otomobil kazasında, Erkan Özçelik'in cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Üsküdar'da gece saatlerinde çıkan yangın, bir kafede büyük paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucunda iş yerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Arkeolojik çalışmalar, Güney Amerika'daki antik toplumların, tilkileri kendileriyle birlikte gömdüklerini ortaya koydu. Bilim insanları, Arjantin'deki Patagonya'da bir insan mezarına tilkinin de gömüldüğünü bulduklarında, bunu şaşkınlıkla karşıladı. DNA analizleri, tilkinin prehistorik avcı toplayıcı atalarımızla birlikte yemek yediğini, yaşam alanlarının bir parçası olduğunu gösterdi. Bu bulgu, tilkilerin onlar için değerli bir eşlikçi ya da evcil hayvan olabileceğini düşündürmektedir.
Van'da akşam saatlerinde şehir merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Sağanak yağmur nedeniyle şehir merkezinin birçok yeri sular altına kaldı.
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