Uşak'ta Huzur ve Güven Uygulaması'nda 8 hükümlü yakalandı, 19 araca ceza kesildi - Son Dakika
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Uşak'ta Huzur ve Güven Uygulaması'nda 8 hükümlü yakalandı, 19 araca ceza kesildi

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Uşak\'ta Huzur ve Güven Uygulaması\'nda 8 hükümlü yakalandı, 19 araca ceza kesildi
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Uşak'ta 56 ekip ve 141 personelle yapılan Huzur ve Güven Uygulaması'nda 1179 kişi ile 647 araç sorgulandı. 8 hükümlü yakalanırken 47 yeşil reçeteli hap ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi, 19 araca 380 bin 145 lira ceza kesildi, 3 araç trafikten men edildi.

Uşak'ta polis ve jandarma ekiplerinin katılımıyla "Huzur ve Güven Uygulaması" gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce kentte, 56 ekip ve 141 personelin katılımıyla huzur ve güven uygulaması yapıldı.

Ekiplerce, 18 sabit nokta ve 34 umuma açık alanda yapılan denetimlerde 1179 şahıs ile 647 araç sorgulandı.

Hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü yakalandı.

Özel eğitimli köpeklerin de desteğiyle yapılan aramalarda, 47 yeşil reçeteye tabi hap ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Trafik ekiplerince yapılan kontrollerde ise 19 araca toplamda 380 bin 145 lira para cezası kesildi, 3 araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA
Güvenlik3. SayfaGüncelUşakSon Dakika

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