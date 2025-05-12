Uşak\'ta Kuyumcuda Silahlı Saldırı

Uşak'ta bir kuyumcuda silahla ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı.

Özdemir Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'ndeki bir kuyumcuya gelen İ.K. (19), henüz belirlenemeyen sebeple tabancayla ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.

Saldırıda iş yeri sahibinin kardeşi Ç.S. (47) ile müşterilerden H.K. (70) yaralandı.

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden bir ticari taksiyle kaçtığı belirlenen zanlı, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan olayda kullanıldığı belirlenen tabanca iş yerinin karşısındaki bir trafonun yakınında ele geçirildi.