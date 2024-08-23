Uşak\'ta motosiklet kazası: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Uşak'ın Eşme ilçesinde devrilen motosikletteki 16 yaşındaki çocuk öldü, 13 yaşındaki çocuk ise ağır yaralandı.

İsalar köyünden Aydınlı köyü yönüne giden ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen 45 KA 0477 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi.

Motosiklette bulunan Ali Erkorkmaz (16) ve E.K. (13) yola savruldu.

Ambulansla Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ali Erkorkmaz müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayati tehlikesi bulunan E.K. ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.