Uşak'ın Banaz ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda ilerleyen Nurullah Ulaşkın (25) yönetimindeki 16 BFG 985 plakalı motosiklet, Büyükoturak köyü yakınlarında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Ulaşkın, ambulansla kaldırıldığı Banaz Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Uşak'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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