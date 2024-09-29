Uşak’ta Orman Yangını

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1) UŞAK'TA ORMAN YANGINI

UŞAK'ın Banaz ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Banaz'ın Karaköse köyü Hamzabey mevkiindeki ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanları gören çevredekiler durumu itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. Yangının, rüzgar enerjisi santrali ve güneş enerjisi panellerine yakın bir noktada çıktığı belirtildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.