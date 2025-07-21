Uşak\'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Uşak'ta dün çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Belkaya ve Dağdemirler köyleri arasında anızdan çıktığı değerlendirilen, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına, Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesi gece boyunca devam etti.

Yangın, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Ekiplerin yangın bölgesinde çalışmaları sürüyor.