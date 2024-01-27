Uşak\'ta otomobil tarlaya devrildi, 2 kişi yaralandı

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Uşak'ta otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Güney Çevre Yolu'nda ilerleyen H.E. (19) yönetimindeki 64 ACB 229 plakalı otomobil, Ovademirler köyü yakınlarında kontrolden çıkarak karşı şeride geçip tarlaya devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki E.A. (19) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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