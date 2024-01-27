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Uşak'ta otomobil tarlaya devrildi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Uşak'ta otomobil tarlaya devrildi, 2 kişi yaralandı

Uşak'ın Güney Çevre Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında, H.E. yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Kazada yaralanan sürücü ve otomobildeki E.A. ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Uşak\'ta otomobil tarlaya devrildi, 2 kişi yaralandı
27.01.2024 - 02:13,
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Uşak'ta otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Güney Çevre Yolu'nda ilerleyen H.E. (19) yönetimindeki 64 ACB 229 plakalı otomobil, Ovademirler köyü yakınlarında kontrolden çıkarak karşı şeride geçip tarlaya devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki E.A. (19) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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