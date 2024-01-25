Uşak\'ta Otomobilin Çarptığı Kişi Hayatını Kaybetti

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Uşak'ta yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
Kemalöz Mahallesi Mehmet Topaç Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ökkeş Erek'e (76), S.E. yönetimindeki 64 AAH 351 plakalı otomobil çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Erek, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
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