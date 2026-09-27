Uşak\'ta park halindeki otomobilde yangın hasara yol açtı, kundaklama şüphesi var

Uşak'ta park halindeki otomobilde yangın hasara yol açtı, kundaklama şüphesi varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uşak'ın Kemalöz Mahallesi Beşinci Lale Sokak'ta park halindeki 64 AAB 044 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araç hasar gördü, kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı.
Uşak'ta park halinde alev alan otomobilde hasar oluştu.
Kemalöz Mahallesi Beşinci Lale Sokak'ta park halindeki 64 AAB 044 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında otomobilde hasar oluştu.
Öte yandan kundaklama şüphesine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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