Uşak'ta "Şehitlerimiz İçin Her Bir Fidan, Geleceğimiz İçin Bin Nefes" projesi kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonu'nda etkinlik düzenlendi.

Uşak Valisi Serdar Kartal, İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Özgür Kılıç, Uşak Orman İşletme Müdürü Mustafa Dağıstanlı, emniyet personeli ve öğrencilerin katıldığı programda şehitlerin hatırasını yaşatmak ve çevre bilincini artırmak amacıyla fidanlar dikildi.

Öğrencilerle birlikte fidan diken Kartal, şehitlerin hatıralarını yaşatmanın ve vatan sevgisini gelecek nesillere aktarmanın önemine dikkati çekti.