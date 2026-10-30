Uşak'ta şeritteki midibüse çarpan motosiklette 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Uşak'ta şeritteki midibüse çarpan motosiklette 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uşak\'ta şeritteki midibüse çarpan motosiklette 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ta Atatürk Bulvarı'nda şehir içi yolcu midibüsüne arkadan çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu, midibüs sürücüsünün de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü belirtildi.

Uşak'ta şehir içi yolcu midibüsüne arkadan çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

E.K. (16) idaresindeki 64 ADR 325 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı'nda, N.A'nın (66) kullandığı 64 HO 1034 plakalı şehir içi yolcu midibüsüne arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan sürücü ambulansla kentteki bir özel hastaneye, motosiklette yolcu konumundaki Sadettin Çiçek (20) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çiçek, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Motosiklet sürücüsü E.K'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Yolcu midibüsünün sürücüsü de ifadesi alınmak üzere Karaağaç Polis Merkezi'ne götürüldü.

Öte yandan yolcu midibüsünün olay yerinin yakınındaki durakta yolcu indirdiği, tekrar yola çıkmak için emniyet şeridinden ilerlediği sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA
Atatürk BulvarıMotosikletOtomobilGüncelUşakSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Sahada anlayacakları şekilde karşılık veririz Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Sahada anlayacakları şekilde karşılık veririz
İşte Fenerbahçe’nin 1 numaralı hoca adayı İşte Fenerbahçe'nin 1 numaralı hoca adayı
Eski eş dehşeti İki çocuğunun annesini katledip son kurşunu kendine sıktı Eski eş dehşeti! İki çocuğunun annesini katledip son kurşunu kendine sıktı
Cuesta, Galatasaray’a geri dönüyor Cuesta, Galatasaray'a geri dönüyor
Asgari ücret ne kadar olacak İşte masadaki rakam Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki rakam
Elektrikte devlet desteği düşürüldü 6,5 milyon aboneye zam göründü Elektrikte devlet desteği düşürüldü! 6,5 milyon aboneye zam göründü
18:36
Real Madridli futbolcunun eşi, 74 kişinin öldüğü tren kazasındaki faciadan dakikalarla kurtuldu
Real Madridli futbolcunun eşi, 74 kişinin öldüğü tren kazasındaki faciadan dakikalarla kurtuldu
18:25
Kulüplerimizi de ilgilendiriyor Afrika Uluslar Kupası için yeni karar
Kulüplerimizi de ilgilendiriyor! Afrika Uluslar Kupası için yeni karar
17:44
Beşiktaş’ın Hapoel Beer-Sheva maçını oynayacağı ülke belli oldu
Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva maçını oynayacağı ülke belli oldu
17:25
Sakarya Pamukova’da altyapı kazısında antik yazıtlı taş blok bulundu
Sakarya Pamukova'da altyapı kazısında antik yazıtlı taş blok bulundu
17:25
Beklenen haber yıllar sonra geldi Memurları ilgilendiren maaş kararı
Beklenen haber yıllar sonra geldi! Memurları ilgilendiren maaş kararı
16:43
Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı
Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 18:55:28. #7.13#
SON DAKİKA: Uşak'ta şeritteki midibüse çarpan motosiklette 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android