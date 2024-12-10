(UŞAK) - Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, "Bugüne kadar ülkemizde ağırladığımız Suriyeli vatandaşların ülkelerine transfer hizmetini sağlıyoruz" dedi.
Başkan Yalım, Uşak'ta yaşayan Suriyeli vatandaşların ülkelerine dönüşlerini kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz transfer hizmeti başlatıklarını duyurdu.
Yalım, sosyal medya hesabından "Suriyeli misafirlerimizin ülkelerine tek yönlü dönüş bileti bizden" başlığıyla yaptığı paylaşımda; "Bugüne kadar ülkemizde ağırladığımız Suriyeli vatandaşların ülkelerine transfer hizmetini sağlıyoruz. Vatandaşımız artık kendi ülkemizde sığınmacı gibi yaşamaktan kurtulacak. Suriyeli vatandaşların memleketlerine dönmesiyle Uşak'taki kira fiyatları düşerek Uşaklı vatandaşımız hem sosyal hem ekonomik anlamda refaha kavuşacak. Başvurular; Uşak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne yapılacaktır" dedi.
Son Dakika › Güncel › Uşak’ta Suriyeli Vatandaşlar için Ücretsiz Dönüş Hizmeti - Son Dakika
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