Uşak'ta arpa tarlasında başlayıp makilik alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Merkeze bağlı Çınarcık köyü yakınlarında arpa ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede yayılan yangın, makilik alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve helikopter ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Uşak'ta Tarla Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?