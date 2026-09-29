Uşak'ta tırın çarptığı yaya kurtarılamadı, sürücü ifadesinin ardından serbest kaldı. - Son Dakika
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Uşak'ta tırın çarptığı yaya kurtarılamadı, sürücü ifadesinin ardından serbest kaldı.

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Uşak\'ta tırın çarptığı yaya kurtarılamadı, sürücü ifadesinin ardından serbest kaldı.
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Uşak'ta Orhan Dengiz Bulvarı'nda dün yolun karşısına geçmeye çalışan 74 yaşındaki yaya, tırın çarpması sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Tır sürücüsü V.K. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Uşak'ta tırın çarpması sonucu ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Orhan Dengiz Bulvarı'nda dün yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarpması sonucu ağır yaralanan ve Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Orhan Çelik (74), buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

V.K. (26) yönetimindeki 64 FD 445 plakalı tır, dün Orhan Dengiz Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Orhan Çelik'e çarpmıştı.

Kaynak: AA
Eğitim ve Araştırma Hastanesi3. SayfaGüncelUşakSon Dakika

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