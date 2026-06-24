Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Seyfettin Benli (70) yönetimindeki 64 SC 964 plakalı otomobil, Ulupınar köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaçlara çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile eşi Elif Benli (72) ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Seyfettin Benli, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Uşak'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?