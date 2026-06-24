Uşak'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Uşak'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Uşak\'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
24.06.2026 15:26
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Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobil ağaçlara çarptı, sürücü hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Seyfettin Benli (70) yönetimindeki 64 SC 964 plakalı otomobil, Ulupınar köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile eşi Elif Benli (72) ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Seyfettin Benli, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Banaz, Uşak, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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