Uşak'ın Banaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerince gerçekleştirilen operasyonda 16 gram esrar, 18 kök kenevir ve 1 sentetik ecza hap ele geçirildi.
H.A. (46) gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
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