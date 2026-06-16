Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 16 Tutuklama - Son Dakika
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Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 16 Tutuklama

16.06.2026 14:55
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Uşak'ta yapılan uyuşturucu operasyonlarında 16 kişi tutuklandı, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uşak'ta, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda yakalanan 16 şüpheli tutuklandı.

Uşak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 1-15 Haziran tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda, 22 bin 559 kullanımlık A4 kağıdına emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 1378 yeşil reçeteye tabi hap, 162 gram metamfetamin, 6 gram esrar, 4 gram kokain, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız tüfek ve 50 mermi ele geçirildi.

Operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 zanlı, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Uşak, Son Dakika

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