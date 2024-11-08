Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu

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Uşak'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, çok sayıda A4 kağıdına emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 595 bin liraya el konuldu.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.