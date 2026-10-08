USGS, Vanuatu'da 6,3 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi, tsunami uyarısı yapılmadı

USGS, Vanuatu'da 6,3 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi, tsunami uyarısı yapılmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
USGS, Vanuatu'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Merkez üssü Norsup'un 102 kilometre kuzeydoğusunda ve 10 kilometre derinlikte olan sarsıntı sonrası tsunami uyarısı yapılmadı, can veya mal kaybı bildirilmedi.
Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumundan (USGS) yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Norsup bölgesinin 102 kilometre kuzeydoğusu olduğu bildirildi.
10 kilometre derinlikte meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?