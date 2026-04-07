Üsküdar Belediyesi'nde Yolsuzluk Operasyonu: 20 Şüpheli Gözaltında, Valizlerde 4.5 Milyon TL Ele Geçirildi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Üsküdar Belediyesi'nde Yolsuzluk Operasyonu: 20 Şüpheli Gözaltında, Valizlerde 4.5 Milyon TL Ele Geçirildi

07.04.2026 15:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar Belediyesi'nde yapılan eş zamanlı operasyonlarda, yolsuzluk iddiaları kapsamında 20 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen valizlerle birlikte 4.5 milyon TL ve dijital materyaller, belediyedeki rüşvet ağını belgeliyor.

Üsküdar Belediyesi'nde yolsuzluk iddialarına yönelik İstanbul ve Yalova'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan baskınlarda 20 şüpheli gözaltına alınırken, operasyon sırasında ele geçirilen valizlerle balya balya paralar, belediyedeki yolsuzluğun en önemli kanıtı oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yapılan operasyon, Üsküdar Belediyesi'nde ruhsat süreçlerinin nasıl istismar edildiğini bir kez daha gösterdi.

Soruşturmayla ilgili elde edilen bilgilere göre; belediye iştiraki Kent A. Ş. üzerinden yapılan işlemlerde, müteahhitlerden rüşvet ve menfaat temini sistematik hale getirilmiş. Şirketin Genel Müdürü N. A.'ya belediye binasında özel oda tahsis edilmiş ve yetkisi olmadığı halde 'Belediye Başkan Yardımcısı' unvanını kullandığı tespit edildi. Bu durum belediye yönetiminde liyakatin tamamen gözden çıkarıldığının kanıtı oldu.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belediye çalışanlarının kriptolu ve kapalı devre bir iletişim ağı üzerinden rüşvet trafiğini yönettiğini tespit etti. Şüphelilerin müteahhitlerden talep edilen paraların ödenip ödenmediğini Excel tabloları üzerinden renk kodlarıyla takip ettikleri ortaya çıktı. Ele geçirilen Excel tablosu, yolsuzluk ağının ne kadar planlı ve organize yürütüldüğünü gösterdi.

Üsküdar Belediyesi'nde görevli mühendislerin, iskan ruhsatı süreçlerinde mevzuata aykırılık tespit ettiği inşaatlar, Kent A. Ş. Genel Müdürü N. A.'ya sunumlarla aktarıldı. Bu değerlendirmeler belediye binasında düzenlenen toplantılarda ele alındı ve söz konusu süreçlerde belediye başkan yardımcısı F. D.'nin de bulunduğu belirtildi. Müteahhitlerden talep edilecek menfaatlerin bu toplantılarda kararlaştırıldığı ve çalışanların bu doğrultuda yönlendirildiği tespit edildi.

Polisin uzun zamandır yürüttüğü teknik ve fiziki bulgular sonrası İstanbul ve Yalova'da toplam 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 20 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda dijital materyal ve valizlerdeki paralar ele geçirildi. Valizlerde ele geçen 4 milyon 500 bin TL'ye paraya el konulurken, bir soğuk cüzdanın da ele geçirildiği, bu miktarın artabileceği bildirildi. Ele geçirilen bu bulgular, belediyedeki rüşvet ve usulsüzlük zincirinin her aşamasını belgeleyen somut kanıt niteliğinde. Valizlerden çıkan paralar, belediye çalışanları ile üst düzey yöneticiler arasındaki organize yolsuzluğu gösterdi. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında gözaltı kararının olmadığı bildirildi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 15:56:17. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.