Üsküdar'da 23 Nisan, Üç Gün Sürecek Dolu Dolu Bir Programla Kutlanacak

(İSTANBUL) - Üsküdar Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl üç gün sürecek dolu dolu bir etkinlik programıyla kutlamaya hazırlanıyor. Üsküdar Çocuk Köyü'nde gerçekleştirilecek etkinliklerde, çocuklar ve aileler bayram coşkusunu yaşayacak.

Üsküdar Belediyesi'nin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, 23 Nisan günü 12.00 ile 18.00 saatleri arasında başlayacak, 24 Nisan'da 16.00 ile 20.00 saatleri arasında devam edecek ve 25 Nisan'da yeniden 12.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Üç gün boyunca devam edecek programda sahne gösterilerinden atölyelere, oyun alanlarından interaktif etkinliklere kadar pek çok içerik yer alacak.

Sahne programlarıyla renkli görüntüler

Festival kapsamında kurulacak sahne alanında gün boyu çocuklara hitap eden gösteriler gerçekleştirilecek. Kukla tiyatroları ve interaktif sahne oyunlarının yanı sıra Don Kişot, Küçük Prens ve Shakespeare uyarlamaları sahnelenecek. Bilim gösterileri, Baby Concert caz konseri, minik kemancılar dinletisi, palyaço ve pandomim performansları ile çevre temalı gösteriler de programda yer alacak. Alanda dolaşacak maskot karakterler ve bando ekipleri ise etkinlik coşkusunu gün boyu canlı tutacak.

Etkinlik alanında ayrıca çocukların aktif katılım sağlayabileceği çok sayıda atölye kurulacak. Sanat ve tasarım atölyelerinin yanı sıra geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik temalı çalışmalar gerçekleştirilecek. Origami, maske yapımı ve kitap ayracı tasarımı gibi etkinliklerle çocuklar hem eğlenecek hem de üretim deneyimi yaşayacak. Çölyak Vakfı iş birliğiyle düzenlenecek farkındalık atölyeleri de program kapsamında yer alacak.

Oyun alanlarıyla enerji dolu bir festival

Festivalde çocuklar için geniş oyun alanları da oluşturulacak. Şişme oyun parkurları, tırmanma duvarı, top havuzları ve akülü araç deneyim alanlarıyla çocuklar enerjilerini doyasıya atabilecek. Geleneksel çocuk oyunları ve yarışmaların yanı sıra yüz boyama etkinlikleri ve 23 Nisan temalı fotoğraf alanları ile bayram anıları ölümsüzleştirilecek.

Öte yandan, 23 Nisan coşkusu yalnızca Çocuk Köyü ile sınırlı kalmayacak, Üsküdar'ın farklı mahallelerine de taşınacak. 23 Nisan günü saat 14.00 ile 15.00 arasında Bulgurlu Dostluk Parkı'nda "Gezgin Kukla İstasyonu", saat 16.00 ile 17.00 arasında ise Kirazlıtepe Şenol Güneş Parkı'nda "Masal Mahallemde" etkinliği çocuklarla buluşacak.

Ulaşımda ring seferi kolaylığı

Üsküdar Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine katılımı kolaylaştırmak amacıyla üç gün boyunca ring seferleri düzenleyecek. Küçüksu Durağı ile Üsküdar Çocuk Köyü arasında gerçekleştirilecek ring seferleri, 23 ve 25 Nisan 2026 tarihlerinde saat 11.30'da başlayacak ve saat 20.30'a kadar devam edecek. 24 Nisan'da ise seferler saat 15.30 itibarıyla başlayarak yine saat 20.30'a kadar sürecek. Gün boyunca her 30 dakikada bir karşılıklı olarak düzenlenecek seferlerle ziyaretçilere kesintisiz ulaşım imkanı sağlanacak.

Üsküdar III. Ahmed Çeşmesi önünden Üsküdar Çocuk Köyü'ne yapılacak seferler ise 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 ve 16.00 saatlerinde gerçekleştirilecek. Bu düzenleme ile etkinlik alanına ulaşımın rahat ve planlı bir şekilde sağlanması hedefleniyor.

Ayrıntılı bilgi için Üsküdar Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesapları takip edilebilecek veya "uskudar.bel.tr" adresi ziyaret edilebilecek.