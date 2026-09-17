Üsküdar\'da 6 katlı binanın zemin katındaki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Üsküdar'da 6 katlı binanın zemin katındaki iş yerinde çıkan yangın söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi Avcı Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın zemin katındaki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.
Üsküdar'da 6 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Cumhuriyet Mahallesi Avcı Sokak'ta bulunan binanın zemin katındaki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yoğun dumanların yükseldiği iş yerindeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın sonucu iş yerinde hasar meydana geldi.
Kaynak: AA
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