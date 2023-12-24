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Üsküdar'da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı - Son Dakika
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Üsküdar'da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

Üsküdar'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil, bariyerlere çarparak köprü aralığında demir korkulukların üzerinde askıda kaldı. Sürücü 1.10 promil alkollü çıkarken, kazada yara almadılar.

24.12.2023 - 14:31,
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ÜSKÜDAR'da, bariyerlere çarparak savrulan alkollü sürücünün kullandığı otomobil, köprü aralığında demir korkulukların üzerinde askıda kaldı. Sürücü Ceren Topçu trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde 1.10 promil alkollü çıkarken, yanında bulunan arkadaşı görüntü alan basın mensuplarının üzerine yürüdü.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Acıbadem Mahallesi, D-100 Karayolu yan yol üzerine Kadıköy istikametine meydana geldi. İddiaya göre, Ceren Topçu'nun kullandığı 34 GJJ 599 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı. Bariyerleri yerinden söken otomobil, köprü arasında bulunan ve doğalgaz hattının geçtiği demir korkulukların üzerinde durdu. Otomobil yaklaşık 10 metre yükseklikte askıda kalırken, sürücü ve yanındaki arkadaşı kazayı yara almadan atlattı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobili kontrol ederek tedbir alırken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Trafik polisleri sürücü Ceren Topçu'ya alkol kontrolü yaptı. Yapılan ölçümde Topçu'nun 1.10 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 48/5 maddesi gereğince para cezası kesilirken, ehliyetine el konuldu. Otomobil çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Üsküdar\'da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı
Kaynak: DHA
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Acıbadem Mahallesi, İtfaiye, Güvenlik, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

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