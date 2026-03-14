Üsküdar\'da Çatı Katında Yangın

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bulgurlu Mahallesi Uzundere Sokak'ta 5 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler çatı katının tamamını sardı.

Dumanları fark eden bina sakinleri, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevlere 3 yerden müdahale eden ekipler, yaklaşık bir saat süren çalışmanın sonucunda yangını söndürdü.

Yangın binada hasara neden oldu.