Üsküdar'da Toprak Kayması, İki Bina Tahliye Edildi - Son Dakika
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Üsküdar'da Toprak Kayması, İki Bina Tahliye Edildi

Üsküdar\'da Toprak Kayması, İki Bina Tahliye Edildi

Küplüce Mahallesi'nde toprak kayması sonucu iki bina tahliye edildi, hasar tespit çalışmaları sürüyor.

14.02.2025 14:54
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Üsküdar'da 2 binanın boşaltılmasına neden olan toprak kaymasına ilişkin hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Küplüce Mahallesi Atlas Çiçeği Sokak'ta dün akşam saatlerinde bitişik 2 binanın, bahçe kısmında meydana gelen toprak kayması nedeniyle tahliye edilmesinin ardından zabıta ve polis ekipleri bölgede nöbet tutuyor.

Sabah saatlerinde yapılan incelemede, kaymanın yaşandığı bölgede toprakla birlikte kopan büyük kaya parçalarının, yaklaşık 50 metre aşağıdaki zemine düştüğü görüldü.

Ekipler, hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Olay anını AA muhabirine anlatan bina sakini Hatice Aytekin, evde oturdukları esnada büyük bir gürültü duyduklarını söyledi.

Bunun üzerine hızlıca dışarı çıktıklarını belirten Aytekin, "Zaten 1-2 kere daha parça kopmuştu oradan, biz anladık. 'Taş ocağı göçüyor' diye montunu alan herkes çıktı. Ben de hemen o anda çıktım. Sarsıntı oldu, deprem değil de biz gök gürüldüyor zannettik. Normalde de gök gürüldeyince sallanırdı. İlaçlarımızı bile alamadık. Çocuk dershaneye gidiyor onun kitapları kaldı içeride alamıyoruz. Sadece montlarımızı aldık çıktık. Kızımda kalıyorum, sonucu bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bina sakinlerinden Enver Gümrükçü ise "Gürültü oldu, dışarı çıktım herkes balkonlara çıkmış. Aşağıda komşularımız vardı, 'toprak kayması oldu' dediler. Bina tedbir amaçlı tahliye edildi." diye konuştu.

Küplüce Mahallesi muhtarı Mustafa Kerim de kaymanın yaşandığı bölgenin eskiden bir taş ocağı olduğunu belirtti.

Bölgedeki evlerin eski yapılar olduğunu, toprak kaymasının devam etmesi durumunda daha da kötü sonuçlar oluşturabileceğini vurgulayan Kerim, "Çökmeye başladıysa devamı gelecektir. Belki yandaki binalar da şu anda tehlike altında, buna bir önlem alınmalı. Önlem alınmazsa şimdi can kaybı olmadı, yarın can kaybı olmayacak diye bir şey yok. Buna bir önlem almak lazım. Gelin bunun önlemini alın, kim yapacaksa bu evleri yapsın." ifadelerini kullandı.

Olay

Üsküdar'da bitişik 2 binanın bahçe kısmında, dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle toprak kayması meydana gelmiş, çıkan gürültü nedeniyle bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkmıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve zabıta ekipleri sevk edilmiş, tedbir amaçlı 2 bina tahliye edilerek mühürlenmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Üsküdar'da Toprak Kayması, İki Bina Tahliye Edildi - Son Dakika

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