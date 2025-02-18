Üsküdar'da Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilendi, Kedi Hayatını Kaybetti

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ÜSKÜDAR'da bulunan 4 katlı bir binanın giriş katında yangın çıktı. Yangında 2 kişi dumandan etkilenirken evde yaşayan kedi öldü.

Mimar Sinan mahallesi Çavuşdere Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın giriş katında saat 06: 00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen iki kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin dairede yaptığı incelemede baygın halde bulunan kediye kalp masajı yapıldı. Ancak ekiplerin müdahalesine rağmen kedi öldü.