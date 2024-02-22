Üsküdar Kitap Fuarı Edebiyat ve Sanatı Buluşturdu

Güncel

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Üsküdar Kitap Fuarı, edebiyatla sanat dünyasını buluşturdu.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen fuarda roman, deneme, hikaye, polisiye, araştırma, sanat, tasarım, tarih, sinema, gezi, şiir, hobi, eğitim, biyografi ve yemek gibi pek çok alanda kitaplar, yayınevlerinin stantlarında okuyucunun beğenisine sunuldu.

Yazarlar imza etkinliklerinde okurla buluşurken, fuarın ilk günlerinde düzenlenen söyleşi ve etkinliklere kitapseverler yoğun ilgi gösterdi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dursun Ali Tökel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarda Diyanet Yayınlarından çıkan "Sizin Ömrünüz Kaç Saniye", "Ramazan Biraz da Annedir" ve "Ta-ha 121" kitaplarını imzaladığını söyledi.

Fuara muazzam bir ilgi olduğunu dile getiren Tökel, "Türkiye okumuyor diyorlar ya, bunu diyen gelsin burayı görsün. Sadece kuru bir kalabalık değil satış da var. Dinliyorlar da soruyorlar da. Müthiş bir ilgi var yani. Bu ilgi okumaya ve düşünmeye de dönüşüyorsa süper harika bir şey." şeklinde konuştu.

Tökel, kitabın en iyi ikram olduğunu, kitabın insanın yenilenmesi, tazelenmesi anlamına geldiğini dile getirdi.

Mevlana'nın "Şimdi yeni şeyler söylemek lazım." ifadesine işaret eden Tökel, şunları kaydetti:

"Yeni bir şey söyleyemiyorsan, bir şeyleri yeniden söyle. Kitap okumayan yeni bir şey söyleyemez, yeniden de bir şey söyleyemez. Yeni bir şey, yeniden bir şey söylemek istiyorsan, çoluğunu çocuğunu iyi yetiştirmek istiyorsan, kitabın kaynağından korkmaman lazım, kopan kaybolur gider."

Edebiyatın yanı sıra sanat kitapları da ilgi görüyor

Çocuk kitapları kaleme alan yazar Cansu Demirbağ, "Dedem Kodlama Öğreniyor" adlı üçüncü kitabında sürekli bilgisayar başında olan ve bir şeyler yapmaya çalışan bir çocuğu konu aldığını belirterek, "Mete, kendisini ailesine kanıtlamaya çalışırken bir anda kendisini dedesine kodlama öğretirken buluyor. Bu yolculuk aslında dedesine kodlamayı öğrettiği ama bir yandan da tüm çocuklara teknoloji üretebilmenin ilhamını verdiği bir kitap." dedi.

Fuarda çok yoğun bir kalabalık gözlemlediğini ve bundan dolayı mutlu olduğunu aktaran Demirbağ, "Bu bizim ülkemiz için çok umut verici bir görüntü. Kitaba değer veren bir ülkenin çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İnkılab Yayınları standında sanatseverleri ağırlayan yazar Hacer Sönmez, "Yeni Başlayanlar İçin Tezhip" serisini, tezhip sanatına başlayanlar için kaleme aldıklarını söyledi.

Sönmez, yayınevinin özverisiyle 2015'te başladıkları çalışmalar sonucu serinin ilk kitabını sanatseverlerin beğenisine sunduklarını vurgulayarak, "Yeni Başlayanlar İçin Tezhip 1'i yazdığımızda çok ilgi gördü ve Yeni Başlayanlar İçin Tezhip 2'yi yazdık. Şimdi Allah izin verirse üçüncüsünü yazacağız. Tezhip sanatına ve geleneksel sanatlara sadece İstanbul'dan değil, Türkiye'nin her yerinden ve yurt dışından da ulaşabilsinler istedik." şeklinde konuştu.

Tezhip sanatı konusunda hiçbir şey bilmeyenlerin de bu kitabı alarak bir başlangıç yapabileceğini belirten Sönmez, fuarın kalabalık olmasından ve ziyaretçilerin sanata duyduğu ilgi ve samimiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

25 Şubat'ta sona erecek

Ömer Faruk Dere ise uygulamalı sanat serisi çalışmaları kapsamında hazırlanan "Yeni Başlayanlar İçin Hat Sanatı" ve "Yeni Başlayanlar İçin Kaligrafi" serilerinin fuarda gördüğü ilgiye değindi.

Editörlüğünü üstlendiği serinin "Yeni Başlayanlar İçin Çini Sanatı" ile devam edeceğini söyleyen Dere, "Sanatla yeni tanışanlar, sanata ilgi duyanlar ve özellikle büyük şehirlerde olmadığı için hocaya ulaşamayan sanat sevdalıları için küçük bir rehber olarak hazırlamıştık fakat şu an amacının çok daha üstünde hizmet ettiğini görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor." dedi.

Ünlü yazarlar Dursun Gürlek, Saliha Erdim, Tarık Tufan, Nurullah Genç, Güray Süngü, Hatice Kübra Tongar, Ömür Akkor, Kemal Sayar, İbrahim Tenekeci, Saadettin Acar, Kaan Murat Yanık, Beşir Ayvazoğlu, İskender Pala, Ahmet Taşağıl, Şermin Yaşar, Ali Ural, Selahattin Yusuf, Erol Göka, Dilek Cesur ve Bahadır Yenişehirlioğlu fuarın konukları arasında yer alıyor.

Fuar 25 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.