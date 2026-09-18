Üsküdar’da alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

ÜSKÜDAR'da bir alışveriş merkezinin içinde bulunan iş yerinde yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 09: 20 sıralarında Ünalan Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezinin içindeki bir iş yerinde çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında dükkanda hasar oluştu. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.