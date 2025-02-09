USOM, Ocak ayında 1,5 milyon IP adresine 1 milyar zararlı erişim isteğini engelledi

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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin (USOM) ocak ayında 1,5 milyon IP adresine 1 milyar 98 milyon 721 bin zararlı erişim isteğinin engellendiğini duyurdu.

Bakan Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyet gösteren USOM verilerini değerlendirdi. Uraloğlu, siber tehditleri önlemek amacıyla USOM tarafından yapılan çalışmaların aralıksız sürdüğünü ve merkezin; siber olaylara müdahale, ulusal güvenlik ve koordinasyonun sağlanması noktalarında kritik bir görev üstlendiğini belirterek, "USOM yurt içi ve yurt dışı kaynaklı siber tehditleri önlemek amacıyla alarm, uyarı ve duyurulara ilişkin faaliyetler yürüterek siber kapasite inşası, teknolojik tedbirler, tehdit istihbaratı ve kritik altyapıların korunmasına yönelik hizmetleri ile Türkiye'nin siber güvenliğini sağlıyor" dedi.

OLTALAMA SALDIRILARINA ERİŞİM ENGELİ

USOM'un 2013 yılından bu yana toplamda 437 bin 27 zararlı yazılım ve siber saldırı bağlantısı tespit ettiğini ve bu bağlantılara erişimin engellediğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, "Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz (SOME) tarafından, ülkemizdeki 1,5 milyon IP adresine 2025'in ilk ayında toplam 1 milyar 98 milyon 721 bin 827 adet erişim isteği engellendi" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, USOM tarafından geliştirilen yapay zeka teknolojisi ile ocak ayında vatandaşları dolandırmaya yönelik oltalama saldırısı gerçekleştiren 991 alan adına da erişim engeli getirdiklerini ve 5 bin 869 oltalama saldırısını engellediklerini vurguladı. Uraloğlu, USOM tarafından 7 saat içinde Türkiye'deki 838 bin 112 kritik web sitesinin zafiyetlere karşı tarandığını bildirdi.