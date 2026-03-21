Usta'dan Özel'e Cevap

21.03.2026 17:49
Leyla Şahin Usta, CHP lideri Özgür Özel'in iddialarına yanıt vererek açıklama beklediğini belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik iddialarına ilişkin, "Sayın Bakanımız gerekli açıklamayı yapmış, tüm belgeleriyle birlikte sürecin hukuki yollarla takip edileceğini açıkça ifade etmiştir." ifadesini kullandı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Usta, şunları kaydetti:

"Sayın Bakanımız gerekli açıklamayı yapmış, tüm belgeleriyle birlikte sürecin hukuki yollarla takip edileceğini açıkça ifade etmiştir. Ancak aynı açıklık ve şeffaflığı Özgür Özel'den de bekliyoruz. Başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere, yargılanan şahısların beyan ettikleri maaşlar dışında tespit edilen mal varlıklarına dair kamuoyuna net bir açıklama yapılmalıdır. Açıkça soruyoruz, CHP bugüne kadar itirafçı olan kişiler hakkında tek bir dava açmış mıdır ya da bu kişilerin partiden ihracına dair herhangi bir adım atılmış mıdır? Sessizlik, cevap değildir. İşiniz zor, Özgür Bey."

Kaynak: AA

