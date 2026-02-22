Usta Oyuncu Ali Tutal Hayatını Kaybetti

(İSTANBUL) - Tiyatro ve sinemanın usta karakter oyuncularından Ali Tutal, geçirdiği beyin kanamasının ardından kaldırıldığı hastanede 76 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçı için 24 Şubat Salı günü Atlas Sineması'nda anma töreni düzenlenecek. Tutal, aynı gün Zincirlikuyu Camisi'nden son yolculuğuna uğurlanacak.

Tiyatro kökenli bir oyuncu olan Ali Tutal, Devlet ve şehir tiyatrolarında sahne aldığı oyunlarda klasik metinlerden çağdaş yazarlara uzanan geniş bir repertuvarla izleyici karşısına çıktı. Sahnedeki yalın ama derinlikli oyunculuk anlayışı, onu kuşağının saygın isimlerinden biri haline getirdi.

Sinema ve televizyon projelerinde de yer alan Tutal, yardımcı rollerde bile karaktere kattığı özgün yorumla dikkati çekti. Rolün büyüklüğünden çok hikayenin bütününe yaptığı katkıyla öne çıkan Tutal, çalışma arkadaşları tarafından titizliği, metne sadakati ve genç oyunculara verdiği destekle anılıyordu.

Unutulmaz yapımlar

Ali Tutal, kariyeri boyunca pek çok önemli yapımda yer aldı. "Katırcılar", "72. Koğuş" ve "Hoşçakal Yarın" gibi projelerdeki performanslarıyla dikkati çeken Tutal, televizyon izleyicisinin hafızasında ise özellikle "Geniş Aile" dizisinde canlandırdığı "Koyu Bilal'in Babası" karakteriyle yer buldu.

Sinemada "Hükümet Kadın" filminde bölgesel aksan hakimiyetiyle övgü toplayan sanatçı, "Güneşi Gördüm" ve "Bereketli Topraklar Üstünde" gibi kült yapımlarda da rol aldı.

Tutal yalnızca oyunculuğuyla değil, teknik katkılarıyla da sektörde iz bıraktı. Dublaj süpervizörlüğü ve yerel aksan danışmanlığı yaparak kamera arkasında da önemli çalışmalara imza attı.

Anma töreni Atlas Sineması'nda

Ali Tutal için 24 Şubat Salı günü saat 11.00'de Atlas Sineması'nda bir anma töreni düzenlenecek. Sanatçının dostları, meslektaşları ve sevenleri burada bir araya gelerek onu sahneye ve perdeye kattıklarıyla anacak.

Cenazesi aynı gün öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Camisi'nden kaldırılacak; ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.