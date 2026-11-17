Geleneksel Türk tiyatrosunun önemli temsilcilerinden, kendine özgü oyunculuğu ve doğaçlama yeteneğiyle kuşakları güldüren Nejat Uygur'un vefatının üzerinden 13 yıl geçti.

Usta oyuncu, 86 yıllık yaşamına 60 yılı aşkın sahne deneyimi, yüzden fazla tiyatro oyunu ve Anadolu'nun dört bir yanına uzanan bir sanat yolculuğu sığdırdı.

Türk tiyatrosunun usta ismi, 10 Ağustos 1927'de Kilis'te, subay Behzat Bey ile öğretmen Fikret Naciye Hanım'ın üç çocuğundan biri olarak dünyaya geldi.

Yeteneğini İsmail Dümbüllü keşfetti

Ailesinin görevleri dolayısıyla çocukluk yılları Anadolu'nun farklı şehirlerinde geçen Uygur'un tiyatroya ilgisi ilkokul sıralarında başladı. Okul müsamerelerinde sahneye çıkan sanatçının yeteneğini, geleneksel Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden İsmail Dümbüllü keşfetti.

Uygur, 1938'de henüz 11 yaşındayken tiyatro sahnesiyle tanıştı. Çanakkale, İstanbul Sarıyer ve Manisa'da eğitimini sürdüren sanatçı, Güzel Sanatlar Akademisi Heykel Bölümüne girdi ancak eğitimini tamamlamadan okuldan ayrıldı.

Heykel eğitimi, ilerleyen yıllarda sanatçının hayatında beklenmedik bir dönüm noktası oldu. 1960 askeri müdahalesi sırasında Antakya'da turnede bulunan tiyatro ekibinin gösterileri durdurulunca geçim sıkıntısı yaşayan Uygur, heykel bilgisinden yararlanarak dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in büstlerini yaptı ve satarak tiyatrosunu ayakta tutmaya çalıştı.

Sanatçı, daha sonraki bir söyleşisinde bu deneyimini, "Heykel eğitimi benim ve tiyatromun hayatını kurtardı." sözleriyle anlatmıştı.

Profesyonel tiyatro yolculuğunu kendi adıyla başlattı

Sarıyer Halkevi bünyesinde Avni Dilligil Tiyatrosu'nda amatör oyunculuk yapan Uygur, burada Semih Sergen, Toron Karacaoğlu ve Suna Pekuysal gibi isimlerle çalışma fırsatı buldu. Tiyatro çalışmalarının yanı sıra spora da ilgi duyan sanatçı, boks, atletizm, su topu ve binicilikle uğraştı.

Askerlik görevini tamamlamasının ardından 1949'da kendi adını taşıyan "Nejat Uygur Tiyatrosu"nu kurarak profesyonel tiyatro yaşamına başladı. 1952'de kendisi gibi tiyatrocu olan Necla Uygur ile evlenen sanatçının Ahmet, Kemal, Behzat, Süheyl ve Süha adlarında 5 oğlu dünyaya geldi. Oğullarından Süheyl ve Behzat Uygur da babalarının izinden giderek tiyatro sanatçısı oldu.

Uygur, kurduğu tiyatroyla yıllar boyunca Türkiye'nin farklı şehirlerinde sahne aldı. Anadolu'nun küçük yerleşimlerine kadar uzanan turneleriyle tiyatroyu geniş kitlelerle buluşturan sanatçı, yaklaşık 35 yıl Anadolu'da seyirci karşısına çıktı. Yaşamı boyunca iki kez ABD, dört kez de Avrupa turnesi gerçekleştirdi.

Geleneksel tiyatrodan beslenen kendine özgü üslup

Geleneksel Türk temaşa sanatından beslenen Uygur, söze dayalı oyunculuğu, doğaçlama yeteneği, çocuksu karakterleri ve gündelik hayatın içinden çıkardığı mizah anlayışıyla kendine özgü bir sahne dili oluşturdu.

Usta oyuncu, "Alo Orası Tımarhane mi?", "Cibali Karakolu", "Kaynanatör", "Hastane mi? Kestane mi?", "Benim Annem Evden Neden Kaçtı", "Sizinki Can da Bizimki Patlıcan mı?" ve "Miğferine Çiçek Eken Asker"in de aralarında bulunduğu yüzden fazla oyunda rol aldı.

Seyirciyle kurduğu bağı oyunculuğunun temel unsurlarından biri olarak gören Uygur, bir röportajında, sanatçının toplum karşısındaki sorumluluğunu, "Sanatçı halkın gözü, ağzı, kulağı." sözleriyle ifade etmişti. Oyunlarında insan onurunu gözetmeye önem veren sanatçı, seyircisine duyduğu saygıyı da oyunculuk anlayışının merkezinde tuttu.

Sahne teknolojilerini ve farklı anlatım biçimlerini de takip eden Uygur, "Hey Amigo Ver Salata" oyununda barkovizyon kullanımına yer verdi, "Ümit mi? Simit mi?" oyununda ise stand-up türünün özelliklerini sahneye taşıdı.

Sinemada da iz bıraktı

Tiyatro sahnesindeki başarısını sinemaya da taşıyan Uygur, "Cafer Bey", "Cafer Bey İyi, Fakir ve Kibar", "Cafer'in Nargilesi", "Vizontele Tuuba" ve "Beyaz Melek" filmlerinde rol aldı.

Sanat yaşamı boyunca çok sayıda ödüle layık görülen Uygur, 1998'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Devlet Sanatçısı" ünvanıyla onurlandırıldı. 1999'da 22. Avni Dilligil Tiyatro Ödülleri kapsamında "Belkıs Dilligil Onur Ödülü", 2006'da Kemal Sunal Kültür Sanat Ödülleri'nde "En İyi Tiyatrocu" ödülü, 2007'de ise Altın Kelebek TV Yıldızları Yarışması'nda "Tiyatroya Destek Yılı Özel Ödülü"nü aldı.

2007'de beyin damarlarında oluşan tıkanıklık nedeniyle kısmi felç geçiren sanatçı, 18 Kasım 2013'te solunum yetmezliği sonucu 86 yaşında hayatını kaybetti. Nejat Uygur'un cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Arkasında sayısız oyun, unutulmaz karakter ve kuşaklar boyunca anlatılan sahne anıları bırakan Nejat Uygur, Türk tiyatrosunda halkla kurduğu güçlü bağ ve kahkahayı merkeze alan oyunculuk anlayışıyla anılmaya devam ediyor.