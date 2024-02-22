Üstün Yetenekli Öğrenciler Anadolu Üniversitesi\'nde Eğitim Alıyor

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Üstün yetenekli öğrencilerin özel eğitimleri Anadolu Üniversitesi ÜYEP Merkezi'nde veriliyor

Her yıl 28 öğrenciye kapılarını açan ÜYEP, ülkenin her yerinden başvuru kabul ediyor

ÜYEP Merkez Müdürü Doç. Dr. Fatih Karabacak:

"Alanında uzman akademisyenlerden ders alan çocuklar ortaokulu bitirdiğinde yaşıtlarına göre çok daha fazla bilgi sahibi oluyor"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Anadolu Üniversitesi bünyesinde bulunan Üstün Yetenekliler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği taşırken, ülkenin dört bir yanından gelen üstün yetenekli öğrencilere eğitim veriyor.

Türkiye'nin ilk üstün yetenekli öğrenci eğitim merkezi olarak kurulan ÜYEP, kurulduğu yıldan bu yana yüzlerce üstün yetenekli çocuğun gelecek planlamasında etkin rol oynadı. 2007 yılında proje olarak başlayan ve 2014 yılında merkez olarak faaliyetlerine devam eden ÜYEP'te, üstün yetenekli olduğu tespit edilen ortaokul öğrencilerinin, çocukluk çağından itibaren matematik ve fen alanların da okul müfredatı dışında eğitimler alarak gelecekteki mesleki planlarına farklı bir bakış açısı kazanmaları sağlanıyor. Her yıl aralık ayında yapılan sınavlarla derece yapan 28 öğrencinin alındığı belirten ÜYEP Merkez Müdürü Doç. Dr. Fatih Karabacak, "Çocuklar ortaokulu bitirdiğinde yaşıtlarına göre çok daha fazla bilgi ve beceriye sahibi oluyor" dedi.

"Alanında uzman akademisyenler ders veriyor"

Düzenlenen sınavda elde ettikleri başarılara göre merkeze kabul edilen 28 öğrencinin eğitimlerinin, alanında uzman akademisyenler tarafından verildiğini belirten ÜYEP Merkez Müdürü Doç. Dr. Fatih Karabacak, "Biz üstün yetenekli öğrencilere yönelik matematik ve fen alanlarında eğitim veren bir kuruluşuz. Uzmanlık alanımız matematik fen üzerine yoğunlaştı. Her yıl 28 tane öğrenci alıyoruz. Öğrencilerimiz 5'inci sınıf öğrencileri oluyor. Aralık ayında sınavlarımızı gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız 2 ayrı sınavımız var. Bir tanesi matematik ve genel yeteneği ölçen bir sınav, diğeri ise fen alanında bilimsel üretkenlik testi. İkinci sınav açık uçlu olan sorulardan oluşuyor. Bunların sonucunda ortalaması alınarak 28 öğrenciyi belirliyoruz. Bu 28 öğrenci ortaokulda 4 yıl boyunca bizim öğrencimiz oluyor. Güz ve bahar döneminde 10'ar hafta süreyle, hafta sonları 3 saat matematik 3 saatte fen eğitimi olarak dersleri veriyoruz. Fen eğitiminde fizik, kimya, biyoloji alan uzmanları derse giriyor. Kendi öğretmenlerimizin dışında her konu başında mutlaka bir akademisyen tarafından öğrencilere yönelik seminer tarzında eğitimlerimiz oluyor. Bunların dışında yaz okulu eğitimimiz var. Yaz okulunda ders çeşitliliğimiz çok fazla oluyor. 2 hafta sürüyor. Bu 2 haftanın içerisinde sadece kendi öğrencilerimiz değil, herhangi bir yerden üstün yetenek tanısı almış öğrencimiz olabiliyor" dedi.

"Çocuklar ortaokulu bitirdiğinde yaşıtlarına göre çok daha fazla bilgi sahibi oluyor"

Ortaokulda okuyan çocukların okullarıyla birlikte 4 yıl boyunca ÜYEP'te de eğitim aldıklarını ve böylelikle yaşıtlarına göre daha fazla bilgi sahibi olduklarını, böylelikle de üst düzey düşünme becerilerini kazandıklarını belirten Karabacak, "Burada 4 ile 12 yaş arasında isteyen velilerin çocuklarına zeka testi uyguluyoruz. Tabii ki biz ÜYEP'e öğrenci alırken ölçek olarak matematik ve fen temelli zeka testi uyguluyoruz. Fakat burada verdiğimiz derslerle öğrencilerin yaratıcılığını geliştirmek ve bilgi düzeylerini arttırmayı hedefliyoruz. Biz programlarımızda zenginleştirme programı uyguluyoruz. Yani okullarındaki programlarında görünmeyen ders konularını da ele alıyoruz. Onun dışında hızlandırma programıyla üst sınıflardaki konulardan da ekleyerek derslerin içeriğini genişletiyoruz. Dolayısıyla ortaokulu bitirdiği zaman matematik ve fen alanında kendi yaşıtlarına göre çok daha ilerideki bir pozisyonda bilgi sahibi olmuş oluyor. Bu aldığı araştırma yeteneği ve elde ettiği bilgiler doğrultusunda, lisede kendilerini iyi bir şekilde yönlendirip, daha sonra istedikleri alanlarda başarılı olmalarını umut ediyoruz" diye konuştu.

"Geçtiğimiz yıl 15 farklı ilden öğrenci geldi"

Eskişehir Anadolu Üniversitesi bünyesinde hizmet vermelerine rağmen ülke genelinde her ilden öğrenci alabildiklerini belirten Doç. Dr. Fatih Karabacak, şu ifadeleri kullandı:

"Mezun olan şu anda birçok öğrencimiz var. Üniversiteyi tamamlayan öğrencilerimiz bulunmaktadır. Gerçekten onlar bizim için yüz akımız diyebiliriz. Biz Eskişehir'de hizmet veren bir kurumuz ama sonuç olarak Türkiye'nin her yerinden bize başvuru yapmakta tabi ki serbestler. Hatta ÜYEP'e hafta sonu eğitime gelen birçok farklı ilden öğrencilerimiz oldu. Balıkesir'den, Gaziantep'ten, Afyon ve Bilecik'ten birçok öğrencimiz oldu. Yaz okulunda çok daha fazla. Geçen sene 15 veya 16 tane farklı ilden öğrencimiz gelmişti.