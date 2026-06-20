Uysal'dan YKS'ye Giren Öğrencilere Başarı Dili

(ANKARA)- Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "YKS 'ye girecek olan tüm öğrencilerimize ve kızıma başarılar diliyor, emeklerinin ve hayallerinin zayi olmamasını, doğdukları topraklarda gelecek kurmalarına vesile sonuçlara ulaşmalarını temenni ediyorum" dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan gençlere sosyal medya hesabından başarılar diledi. Uysal, mesajında ifadeleri kullandı:

"Yarın YKS 'ye girecek olan tüm öğrencilerimize ve kızıma başarılar diliyor, emeklerinin ve hayallerinin zayi olmamasını, doğdukları topraklarda gelecek kurmalarına vesile sonuçlara ulaşmalarını temenni ediyorum."