Uysal İftarda Mesaj Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

18.03.2026 00:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DP Genel Başkanı Uysal, iftar programında toplumsal muhasebe ve birlik çağrısı yaptı.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'da partisinin il başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı.

Uysal, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında, ramazan ayının son günlerini yaşadıklarını anımsattı.

Bayram günlerinde milletin güzellikleri yaşamasını temenni eden Uysal, "İslam aleminde ramazan yaşanıyor olmasına rağmen maalesef bölgemizde kan ve gözyaşı eksik değil. Hicranımızı içimize akıta akıta bu mübarek günleri yaşadık. İster istemez birey olarak da bir muhasebe ayı. Ama beraberinde bir toplumsal muhasebenin de ayı." diye konuştu.

Uysal, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, bir asır evvel canları ve kanları vatan toprağının hamuruna karışan şühedanın emeğiyle aziz millete bir yüzyıl kazandırdığını vurguladı.

Bu kazandırılan yüzyılın neredeyse sonuna gelindiğini aktaran Uysal, "Şimdi Türkiye'de siyaset yapan, iktidar ve muhalefet olan ve siyasete dahil olan her birimizin üzerindeki vazife, Türkiye'ye yeniden derinden bir nefes aldıracak aklı, iradeyi ve programı Türk milletinin önüne koyabilmekten geçmektedir." dedi.

Programda, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve DP Afyonkarahisar İl Başkanı Hikmet Bülbül de konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 01:06:18. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.