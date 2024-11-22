Uyuşturucu Bağımlılığına 'YEDAM' Desteği

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Uyuşturucudan kurtulmak için canlı yayın programında yardım çağrısında bulunan genç, Yeşilay Danışmanlık Merkezinden (YEDAM) gelen davet üzerine tedavi olmayı kabul etti.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, ulusal ve uluslararası arenada farkındalık, önleme ve savunuculuk faaliyetleriyle bağımlılıklara karşı mücadele eden Yeşilay, Türkiye'nin her ilinde bulunan YEDAM'lar ile on binlerce kişiye ulaşıyor.

Bu kişilerden birisi de katıldığı bir televizyon programındaki canlı yayında "Beni uyuşturucu bağımlılığından kurtarın" diyerek yardım isteyen "Abdullah" isimli genç oldu.

Gencin yardım çağrısı üzerine canlı yayına bağlanan YEDAM Müdürü Fırat İşler, Abdullah'ı tedavi olmaya davet etti. Bağımlı genç, bu teklifi kabul ederek yeni bir hayata başlama sözü verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İşler, gencin çağrısını duyup kendisine ulaştıklarını aktararak, içinde bulunduğu durumdan kurtulması için tüm tedavi modelleriyle kendisine destek olmak için hazır olduklarını belirtti.

Bağımlılığın zor ancak tedavisi mümkün bir süreç olduğuna dikkati çeken İşler, "Tamamen ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlayarak bunu hep birlikte başaracağız. Abdullah Bey aracılığıyla ailelerinde bağımlılık öyküsü olan herkese de seslenmek isteriz. Onlar da 115 numaralı Yeşilay Danışma Hattı'mızı arayarak uzman arkadaşlarımızdan destek alabilirler. Kendilerine en yakın Yeşilay Danışmanlık Merkezinde randevu oluşturabilirler." ifadelerini kullandı.