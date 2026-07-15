Samsun'da uyuşturucu suçlarından hakkında toplam 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında T.V'nin (27) sorgulamasını gerçekleştirdi.
Sorgulamada T.V'nin, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 16 yıl 3 ay, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan da 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna gönderilmek üzere adli mercilere sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu Hükümlüsü Samsun'da Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?