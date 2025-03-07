Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde araç içerisinde uyuşturucu maddelerle yakalanan 4 şüpheliye adli işlem uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çobanlar ilçe girişindeki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu bir araçta ve 4 şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu, 13 sentetik hap ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Ekipler, araçtaki 4 şüpheliye adli işlem uyguladı.
Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu ile Yakalanan 4 Şüpheliye İşlem - Son Dakika
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