Ordu'nun Altınordu ilçesinde midesinde uyuşturucu kapsülleri ele geçirilen yabancı uyruklu kişi tutuklandı.
Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yurt dışından ülkeye giriş yaptıktan sonra kente geldiği tespit edilen şüpheli S.N.G.M'nin, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandığı belirtildi.
Açıklamada, şüphelinin yutma yöntemiyle vücudunda uyuşturucu madde olabileceğinin değerlendirildiği ifade edilerek, "Röntgen ve tomografi sonucu şahsın midesinde uyuşturucu olduğu tespit edilmiş, şahsın midesinden toplamda 20 kapsül halinde 198,72 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir." denildi.
Şüphelinin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu Kapsülleriyle Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?