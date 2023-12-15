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Uyuşturucu kavgası: Bir kişi bıçaklanarak öldü - Son Dakika
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Uyuşturucu kavgası: Bir kişi bıçaklanarak öldü

Kocaeli'nin Derince ilçesinde birlikte uyuşturucu kullanan akrabalar arasında çıkan tartışma sonucu Vedat Bora kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Şüpheli E.A. adliyeye sevk edildi.

15.12.2023 - 12:34,  Güncelleme: 12:35
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KOCAELİ'nin Derince ilçesinde birlikte uyuşturucu kullanıp, tartıştığı akrabası Vedat Bora'yı (36) kalbinden bıçaklayarak öldüren E.A. adliyeye sevk edildi.

Olay, dün sabaha karşı Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Köşk Sokak'ta meydana geldi. E.A. ile evinde birlikte uyuşturucu madde kullandığı akrabası Vedat Bora arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşerek sokağa taştı. Sokakta E.A., Vedat Bora'yı kalbinden bıçaklayıp kaçtı. Durumu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Vedat Bora, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Vedat Bora'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan E.A.?yı dün akşam saatlerinde yakaladı. Gözaltına alınan E.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

Uyuşturucu kavgası: Bir kişi bıçaklanarak öldü
Kaynak: DHA
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