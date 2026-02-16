Uyuşturucu Operasyonu: 40 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Uyuşturucu Operasyonu: 40 Gözaltı

Uyuşturucu Operasyonu: 40 Gözaltı
16.02.2026 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir merkezli uyuşturucu operasyonunda 40 şüpheli yakalandı, 8 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Nevşehir merkezli 3 ilde helikopter destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 40 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 43 şüpheliye yönelik Nevşehir, İstanbul ve Isparta'da helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenledi.

224 polis, polis helikopteri, İHA ve narkotik dedektör köpeğinin desteğiyle 45 farklı adrese gerçekleştirilen operasyonda, 40 şüpheli yakalandı.

Aramalarda, 8 kilo 363 gram sentetik uyuşturucu, 342 gram uyuşturucu madde, çok sayıda hassas terazi, uyuşturucu kullanımına yarayan aparat, 5 ruhsatsız silah ve 63 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Firari 3 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Nevşehir, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu Operasyonu: 40 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milas’taki zeytinlik katliamında istifa geldi Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi
Gizlice görüntülerini çektiği genç kadından tekme tokat dayak yedi Gizlice görüntülerini çektiği genç kadından tekme tokat dayak yedi
Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın oğlu olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın oğlu olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum
Vitor Pereira’nın yeni takımı belli oldu Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu
Galatasaray-Juventus maçına Hollandalı hakem Galatasaray-Juventus maçına Hollandalı hakem
Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı

12:45
Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz’a ertelendi
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz'a ertelendi
12:07
TBMM’deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
TBMM'deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım! 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
11:37
’OnlyFans’ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
'OnlyFans'ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
11:33
Weex “400x“ ürününü tanıttı, kripto fenomenleri akın etti
Weex "400x" ürününü tanıttı, kripto fenomenleri akın etti
11:06
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı Türkiye detayı epey ses getirecek
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek
10:26
Büyük skandal böyle görüntülendi Bayrakları astıkları yere bakın
Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 13:03:25. #7.11#
SON DAKİKA: Uyuşturucu Operasyonu: 40 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.