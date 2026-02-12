Muğla'nın Seydikemer ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Bir kişinin uyuşturucu madde sattığı ihbarını değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipleri fark eden şüpheli, kaçmaya çalıştı.
Ekiplerce yakalanan şüphelinin üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?