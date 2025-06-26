Uyuşturucu Operasyonunda 11 Tutuklama

Ordu merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ünye Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 24 Haziran'da Ordu ve Samsun'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 14'ünün işlemleri tamamlandı.

Ünye Adliyesine sevk edilen 14 şüpheliden 11'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Öte yandan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.