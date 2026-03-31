Uyuşturucu Operasyonunda 325 Kilogram Ele Geçirildi
Uyuşturucu Operasyonunda 325 Kilogram Ele Geçirildi

31.03.2026 13:45
25 ilde düzenlenen operasyonda 325 kg uyuşturucu ve 3 milyon hap ele geçirildi, 255 şüpheli yakalandı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, 25 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 325 kilogram uyuşturucu madde ile 3 milyon 59 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda gözaltına alınan 255 şüpheliden 99'u tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 25 ilde operasyonlar düzenlendi. Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Malatya, Manisa, Mersin, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak ve Van'da gerçekleştirilen operasyonlara 960 narkotik ve asayiş ekibi ile 5 bin 760 personel katıldı."

Gerçekleştirilen operasyonlarda 325 kilogram uyuşturucu madde ile 3 milyon 59 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 255 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 99'u tutuklandı. 35'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Daire Başkanlığımızı, Kahraman Jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanlığı, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

