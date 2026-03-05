Uyuşturucu Operasyonunda 574 Kilo Ele Geçirildi - Son Dakika
Uyuşturucu Operasyonunda 574 Kilo Ele Geçirildi

05.03.2026 16:41
İçişleri Bakanlığı, 67 ilde düzenlenen operasyonlarda 574 kilo uyuşturucu ve 755 bin hap ele geçirdi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 67 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda; 574 kilo uyuşturucu ile 755 bin 614 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve yakalanan 638 şüpheliden 266'sının tutuklandığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri tarafından son 5 günde 67 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlendi. 895 ekip ve 2 bin 237 personelin katıldığı operasyonlarda, 12 hava aracı ve 21 narkotik dedektör köpek kullanıldı. Operasyonlarda yakalanan 638 şüpheliden 266'sı tutuklandı, 68'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin ise işlemleri devam ediyor.

'OPERASYONLARIMIZ, ETKİN VE KESİNTİSİZ ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR'

Operasyonlarda 574 kilogram uyuşturucu ve 755 bin 614 uyuşturucu hap ele geçirildiği belirtilerek, "Gençlerimizi ve toplum sağlığını hedef alan zehir tacirlerine karşı yürütülen operasyonlarımız, ülke genelinde etkin ve kesintisiz şekilde sürdürülmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

17:50
Ömer Halisdemir'in kızı 'bordo bereli' oldu
Ömer Halisdemir'in kızı 'bordo bereli' oldu
17:16
ABD ve İsrail, Tahran'ı yerle bir ediyor
ABD ve İsrail, Tahran'ı yerle bir ediyor
17:05
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
15:52
ABD'yi çaresiz bırakan sistem: İran'a yönelik saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler
ABD'yi çaresiz bırakan sistem: İran'a yönelik saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler
15:48
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
15:44
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya ''Hazırlıklı olun'' talimatı
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya ''Hazırlıklı olun'' talimatı
