Uyuşturucu Operasyonunda 6 Tutuklama

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Gaziantep merkezli 5 ilde uyuşturucu ticareti yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "uyuşturucu imal ve ticareti" yapan organize suç örgütüne yönelik Gaziantep merkezli Şanlıurfa, Hatay, Hakkari ve İstanbul'da operasyon düzenlendi.

Fiziki ve teknik takip sonucu belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 51 kilo 43 gram uyuşturucu, uyuşturucu imalatında kullanılan 28 litre madde ve 18 muhtelif malzeme, 7 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 hassas terazi, 8 cep telefonu ve SIM kartı, ruhsatsız 4 tabanca ve 2 tüfek ve suç geliri para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheliden A.K, E.S, S.S, H.Y, H.H.K. ve A.M. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.