Uyuşturucu Operasyonunda 8 Tutuklama - Son Dakika
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Uyuşturucu Operasyonunda 8 Tutuklama

Uyuşturucu Operasyonunda 8 Tutuklama

Batman ve Ankara'da düzenlenen operasyonla 8 şüpheli tutuklandı, uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

03.10.2024 14:11
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BATMAN ve Ankara'da polis ekipleri tarafından 9 adrese eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Batman ve Ankara'da toplam 9 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, bu uyuşturucu maddeleri torbacılık yöntemiyle sattıkları tespit edilen 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Ankara, Batman, Hukuk, Son Dakika

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