Uzay Teknolojileri ve Yapay Zeka Konferansı

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Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfınca (SETA), "Yapay Zeka ve Uzay Teknolojileri" başlıklı program düzenlendi.

"SETA TechTalks" kapsamında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erman Akıllı ve SETA Araştırmacısı Gloria Shkurti Özdemir'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen programa AstraQua Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Loay Elbasyouni konuşmacı olarak katıldı.

Elbasyouni, uzay keşiflerinin giderek daha fazla dikkat çekmesine ilişkin, Soğuk Savaş döneminde ABD ve Rusya gibi ülkelerin siyasi nedenlerle "uzay yarışına" girdiklerini hatırlatarak, son yıllarda daha çok özel şirketlerin uzay keşifleri üzerindeki çalışmalarının arttığına işaret etti.

James Webb Uzay Teleskobu'yla uzay hakkında daha fazla bilgi edinilebildiğini belirten Elbasyouni, bu bilgilerin de katkısıyla teknolojide gelişmelerin olduğunu, ABD Havacılık ve Uzay Ajansında (NASA) da teknoloji transferinin önemli bir yerinin bulunduğunu vurguladı.

Elbasyouni, Nisan 2021-Ocak 2024 döneminde Mars'ta keşif yapan NASA helikopteri "Ingenuity"i, "bilim kurgunun bilim gerçeğine dönüşmesi" olarak nitelendirerek, projenin başlarında görev aldığını, birçok kişi bu projenin mümkün olduğuna inanmasa da kendilerinin inandığını ve başardıklarını anlattı.

Küçük insansız hava araçlarının daha kullanışlı olabileceğine dikkati çeken Elbasyouni, Türk Baykar şirketini ve çalışmalarını çok takdir ettiğini, ileriye doğru iyi bir adım atıldığını dile getirdi.

Elbasyouni, NASA'nın Ay'a dönüş projesi olarak bilinen "Artemis Programı"na ilişkin, Ay'a gidip kalmayı amaçladıklarını ve bir üs oluşturulması için çalışan şirketlerin olduğunu söyledi.

Ay'ı istasyon gibi kullanarak Mars veya başka projeler için daha az maliyetle çalışılabileceğini anlatan Elbasyouni, diğer gezegenler için keşif misyonlarına Dünya'dan başlamaktansa Ay'dan fırlatma işlemlerinin yapılmasının maliyeti düşüreceğini ifade etti.

Elbasyouni, AstraQua şirketinin yapay zeka ve uzay teknolojilerini bir araya getirmesine ilişkin, geçmişteki robotik araçların daha kısıtlı olduğunu, yapay zekayı teknolojiyi tasarlarken ve geliştirirken kullanabileceklerini sözlerine ekledi.