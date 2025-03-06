Uzman Yardımcısı Alımı: 78 Kontenjan - Son Dakika
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Uzman Yardımcısı Alımı: 78 Kontenjan

Çevre Bakanlığı, 78 Uzman Yardımcısı alacak. Başvurular 16 Mart'ta sona erecek.

06.03.2025 12:14
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(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 78 Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı alınacağı duyuruldu, başvurular 16 Mart'ta sona erecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Platformu üzerinden yapılacak Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcılığı başvurusuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 78 Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı alacak. Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Platformu üzerinden başlayan başvurular 16 Mart'ta sona erecek. 'Çevre ve Şehircilik Uzmanlığı Yönetmeliği' hükümleri çerçevesinde yazılı ve sözlü sınav yapılacak. Yazılı sınav 12 Nisan'da Gazi Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek. Adaylar başvuru koşullarına ve diğer detaylara https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek."

Kaynak: ANKA

İklim Değişikliği, Politika, Eğitim, Güncel, Çevre, Son Dakika

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